Advertisements

أسامة هيكل: وزارة الإعلام لم يكن لديها موظف أو مكان حتى 1 أبريل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:39 م
ارشيفية
ارشيفية
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن وزارة الإعلام لم يكن بها أي موظف أو مكان أو سيارة، أو أي شيء حتى 1 أبريل الماضي، معقبًا: "ربنا كرمنا وبقى عندنا مقر بمكان قريب من مجلس الوزراء".

وتابع "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن معظم موظفين وزارة الإعلام، منتدبين من ماسبيرو، والمجلس الأعلى للإعلام، وستحدث تعيينات جديدة، معقبًا: "مفيش واحد جديد هيجي فوق حاجة الوزارة، أنا مؤمن جدًا بفكر القطاع الخاص".

ولفت إلى أن بناء الوزارة لم يكتمل حتى هذه اللحظة، ونعمل حاليًا على إعداد موقع خاص للوزارة، وسيتم إطلاقه قريبًا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاعلام كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية أسامة هيكل

أخبار تهمك

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ 39 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب بالمستشفيات الألمانية يفجر مفاجأة عن كورونا ودرجات الحرارة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 35 دقيقة

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للإعلام: نمر بأزمة طبية.. والمواطن شريك (فيديو)

إنفوجرافيك.. 10 قرارت عاجلة لمواجهة فيروس كورونا

وزير الإعلام يكشف حقيقة الفيديو المنسوب لمدير حميات العباسية (فيديو)

وزير الإعلام يكشف الفيصل في انتهاء أزمة كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

09:27 م

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين