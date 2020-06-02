Advertisements

زيزو: بيراميدز سيفوز بالدوري المصري خلال عامين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

يرى عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز بأن النادي قادر على التتويج بلقب الدوري في غضون موسمين.

 

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الموسم الماضي بيراميدز قام بقفزة كبيرة في مسيرته، والتجربة كانت جيدة للغاية".

 

وأضاف :"بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب وخاصة بطولة كأس مصر".

 

وتابع :"في غضون سنتين أعتقد بأنه من الممكن أن يكون الأمر مختلف ويتوج بلقب".

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 35 دقيقة

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب بالمستشفيات الألمانية يفجر مفاجأة عن كورونا ودرجات الحرارة

منذ ساعة و 24 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

09:27 م

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين