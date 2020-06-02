زيزو: بيراميدز سيفوز بالدوري المصري خلال عامين

يرى عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز بأن النادي قادر على التتويج بلقب الدوري في غضون موسمين.

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الموسم الماضي بيراميدز قام بقفزة كبيرة في مسيرته، والتجربة كانت جيدة للغاية".

وأضاف :"بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب وخاصة بطولة كأس مصر".

وتابع :"في غضون سنتين أعتقد بأنه من الممكن أن يكون الأمر مختلف ويتوج بلقب".