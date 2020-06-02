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برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق شبه نهائي مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المحترف بصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

 

وأشارت التقارير، أن البارسا توصل لاتفاق لضم لاوتارو خلال المواسم الخمسة القادمة.

 

وكشفت صحيفة سبورت الرياضية الكاتالونية أن اللاعب الأرجنتيني سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون يورو إضافة للمتغيرات، وذلك بعد موافقته على ارتداء قميص "البلاوغرانا".

 

وأشارت إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق بين الناديين على الصفقة، حيث أبدى البرسا استعداده لدفع 60 مليون يورو إضافة للاستغناء عن لاعبين للإنتر، الذي يرغب بدوره في الحصول على 80 مليون يورو نقداً مقابل الاستغناء عن نجمه الشاب، لكن ينتظر أن يتوصلا قريباً لتفاهم.

 

جدير بالذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو (22 عاماً) مع إنتر تبلغ 111 مليون يورو، والذي يستمر عقده مع "النيراتزوري" حتى 2023.

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