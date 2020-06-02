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عاجل - بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:30 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع حارس المرمى شريف إكرامي قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

وكشف عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز عن تعاقد النادي مع إكرامي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال عبد الشافي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت بأن إكرامي وقع عقود انضمامه إلى بيراميدز عقب البيان الذي أصدره في وقت سابق وسيبدأ مهمته مع الفريق.

وتابع بأن إكرامي خرج من النادي الأهلي بشكل مشرف وانتقل إلى نادي بيراميدز بشكل مشرف أيضا ليدعم صفوف الفريق.

وكان إكرامي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن النادي الأهلي بعدما قضى العديد من السنوات داخل جدران القلعة الحمراء من أجل خوض تجربة جديدة.

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