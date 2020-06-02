قفزة في أسعار النفط بنهاية التعاملات مع ترقب اجتماع "أوبك+"

قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تمديد المنتجين لاتفاق خفض الإمدادات التاريخي "أوبك +".





وتأتي مكاسب النفط عقب ظهور تقرير حديث يشير إلى أن إنتاج النفط في روسيا تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميًا في شهر مايو الماضي، وهو قرب المستهدف المتفق عليه بموجب صفقة مجموعة أوبك +.





وبموجب اتفاقية أوبك+، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في دعم أسعار النفط.





وكان خفض الإمدادات من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، ساهم في تعافي أسعار النفط على مدى الأسابيع الستة الماضية.





ومن المقرر عقد اجتماع "أوبك+" عبر الإنترنت يوم 4 يونيو الجاري، لمراجعة مسألة تمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 مليون برميل يومياً للشهرين القادمين، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمائة من الإنتاج العالمي.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنحو 3.9 بالمائة مسجلاً 36.81 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 39.48 دولار للبرميل، بعد أن سجل 39.67 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.