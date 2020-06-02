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عاجل| "مصر تتحدى كورونا".. كواليس وتفاصيل جديدة بشأن بيان "الصحة"
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:59 م
منى صموئيل
"مفاجآت من العيار الثقيل، ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية، اطمئنان وفرحة المصريين".. بشرى سارة زفتها وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بالتزامن مع صدورها البيان الذي ينتظره الملايين عن آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكانت المفاجأة انخفاض معدل الإصابات بشكل ملحوظ ولافت، ما أدى إلى سعادة العديد من المواطنين على الرغم من زيادة عدد الوفيات حالة واحدة فقط عن بيان الأمس.
"حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة والوفيات".. هكذا تعلن وزارة الصحة، خلال بيانها اليومي، فضلًا عن الحالات التي تماثلت للشفاء، وتعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة، للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء من تفاصيل في بيان "الصحة" اليومي وعرض آخر المستجدات والتطورات بشأن كورونا في محافظات مصر.
الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.. لمزيد من التفاصيل حول البيان اضغط هنا
اقتربنا من الـ 30 ألف.. قفزة جديدة في إجمالي إصابات كورونا بمصر
كما سجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن.. لمعرفة إجمالي الإصابات في مصر اضغط هنا
1000 حالة وفاة .. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا
وعن عدد حالات الوفاة، منذ انتشار الفيروس في 14 فبراير الماضي حتى الآن.. اضغط هنا لمعرفة الأرقام الرسمية وفقًا لبيان وزارة الصحة
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