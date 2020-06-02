Advertisements

عاجل| "مصر تتحدى كورونا".. كواليس وتفاصيل جديدة بشأن بيان "الصحة"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:59 م
بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا اليوم
بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا اليوم
منى صموئيل
"مفاجآت من العيار الثقيل، ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية، اطمئنان وفرحة المصريين".. بشرى سارة زفتها وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بالتزامن مع صدورها البيان الذي ينتظره الملايين عن آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكانت المفاجأة انخفاض معدل الإصابات بشكل ملحوظ ولافت، ما أدى إلى سعادة العديد من المواطنين على الرغم من زيادة عدد الوفيات حالة واحدة فقط عن بيان الأمس.


"حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة والوفيات".. هكذا تعلن وزارة الصحة، خلال بيانها اليومي، فضلًا عن الحالات التي تماثلت للشفاء، وتعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة،  للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء من تفاصيل في بيان "الصحة" اليومي وعرض آخر المستجدات والتطورات بشأن كورونا في محافظات مصر.

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.. لمزيد من التفاصيل حول البيان اضغط هنا

اقتربنا من الـ 30 ألف.. قفزة جديدة في إجمالي إصابات كورونا بمصر
كما سجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن.. لمعرفة إجمالي الإصابات في مصر اضغط هنا


1000 حالة وفاة .. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا
وعن عدد حالات الوفاة، منذ انتشار الفيروس في 14 فبراير الماضي حتى الآن.. اضغط هنا لمعرفة الأرقام الرسمية وفقًا لبيان وزارة الصحة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تتحدى كورونا كوفيد 19 كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا عاجل خبر عاجل اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار كورونا اخبار فيروس كورونا اخبار عاجلة

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب بالمستشفيات الألمانية يفجر مفاجأة عن كورونا ودرجات الحرارة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ 39 دقيقة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعات

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

عاجل - بيراميدز يعلن تعاقده مع نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

تايلاند تعلن تسجيل 102 إصابة و3 وفيات بكورونا

بسبب كورونا.. حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

مليون إصابة و56 ألف وفاة.. أرقام مرعبة عن كورونا بأمريكا

عاجل| آخر التطورات والمستجدات بشأن إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا (لحظة بلحظة)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

تعليق أحمد موسى على انخفاض إصابات فيروس كورونا بمصر (فيديو)

09:27 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين