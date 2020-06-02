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تركيا تسجل 22 وفاة و786 إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:10 م
وكالات
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، 22 وفاة و786 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى معدل حالات عدوى جديدة منذ 25 مارس.
وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد إلى 165555 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4585.
ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات يوم 28 مايو 1182، وفي 29 مايو 1141، وفي 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839، وفي 1 يونيو 827.
وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.
وأصدرت وزارة الداخلية التركية، السبت، تعميما ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي، ليتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو.
يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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