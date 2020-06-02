وزير الإعلام: نجحت في تقليل عدد العاملين بماسبيرو إلى 34 ألف

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه قام بوقف التعيينات في ماسبيرو، وهذا القرار ليس صحيحًا، لأنه يوقف فكرة ضخ دماء جديد للإعلام، ولكنه هدفه كان خفض عدد العاملين في ماسبيرو، وهذا نجح في تقليل عدد العاملين لـ34 ألف عامل.





وتابع "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن عدد قنوات ماسبيرو 20 قناة وعدد المحطات 70 محطة إذاعية، معقبًا: "هي الدولة محتاجة 20 قناة، ولا هذا الكم من المحطات الإذاعية".





ولفت إلى أن هناك اتجاه لحفض النفقات في المحطات والقطاعات غير اللازمة في ماسبيرو، حتى لا يحدث تعارض وتكرار للمحتوى دون داعي.