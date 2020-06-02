Advertisements

اقتراح برلماني بتجهيز المدارس لاستقبال حالات الطوارئ

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:11 م
النائبة شادية خضير الجمل
النائبة شادية خضير الجمل
عبداللطيف هيبة
أعلنت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجهيز مدرستين بكل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، وعمل الصيانة اللازمة لهم لاستقبال الحالات الطارئة، وفتح باب التبرع من أهل تلك المناطق التي يوجد بها المدرستين لتوفير السرائر والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال المرضى. 

وطالبت خضير، في اقتراحها، اليوم الثلاثاء، بإتاحة توفير دورات تدريبية للشباب على الإسعافات الأولية، وذلك للمساندة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر في الآونة الأخيرة، مُؤكدة أن مقترح تجهيز مدرستين بكل منطقة لاستقبال حالات الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية سيساهم بكل تأكيد في تخفيف الضغط على المستشفيات وأطقم التمريض. 

كما طالبت عضو مجلس النواب، الشعب المصري بالالتزام بكافة القرارات التي تصدرها الحكومة وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا أكثر من الوضع الحالي.

اقرأ أيضا.. تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدارس كورونا بوابة الفجر المستشفيات الصحة العالمية أطقم التمريض

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يضحي بنجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

منذ 36 دقيقة

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

منذ أقل من ساعتين

4 خسائر لـ "حسام عاشور" بعد الصدام مع إدارة الأهلي (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ أقل من ساعة

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة حول استعداداتها للتوسع في العزل الصحي

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

وزير التعليم يكشف عن سبب عدم تأجيل امتحانات الثانوية (فيديو)

خلال 24 ساعة.. ضبط 5109 أشخاص لمخالفتهم حظر التجوال

المعامل المركزية: قرارات وزارة الصحة لمواجهة كورونا لحماية المواطن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين