Advertisements

محافظ القاهرة: لدينا أعداد آسرة كافية بالمستشفيات لاستقبال مصابي كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المهندس مصطفى مدبوليـ رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة مستلزمات المستشفيات، مشيرا إلى أن الدولة لديها اهتمام أساسي وهو صحة المواطنين.

وناشد "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"،، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف محافظ القاهرة: "لدينا أعداد آسرة كافية بالمستشفيات لاستقبال المصابين بكورونا"، لافتا إلى أن المستلزمات الطبية متوفرة لمدة شهر، معلقا: "نحن في حالة حرب مع كورونا.. وجميع المسئولين في الدولة مهتمين بالحفاظ على صحة المواطن".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.
   

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الصحة العالمية اخبار

أخبار تهمك

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

منذ 37 دقيقة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ أقل من ساعة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

4 خسائر لـ "حسام عاشور" بعد الصدام مع إدارة الأهلي (تقرير)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضحي بنجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

منذ 35 دقيقة

ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

منذ أقل من ساعتين

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

"الوزراء" يوضح كيفية التعامل مع الشخص المصاب بـ"كورونا"

عمرو أديب: "مصر ملتزمة بعلاج مصابي كورونا حتى لو ملياردير" (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

خلال 24 ساعة.. ضبط 5109 أشخاص لمخالفتهم حظر التجوال

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

08:39 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

04:51 م

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين