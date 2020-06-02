تعليق محافظ القاهرة على حريق هائل بصيدلية مصر الجديدة (فيديو)

كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود حريق في صيدلية بمنطقة الميرغني في مصر الجديدة، مؤكدًا أن هناك حريق بالفعل وتمت السيطرة عليه.





وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"ـ المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الدولة تعاني من تكدس مروري كبير وصدرت قرارات بضرورة العمل على مواجهة هذه المشكلة، لافتا إلى أن نفق العروبة كان من ضمن الأسباب الكبرى في الزحام في منطقة مصر الجديدة.





ولفت إلى أن 8 أيام فقط كانت كفيلة في ردم النفق وانهاء الأمر بشكل سريع، متابعا أنه تم ردم النفق في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.





وأوضح اللواء، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ساعدت على هذا الانجاز وبشكل سريع، وطريق العروبة اصبح جاهزا ويتم تشغيلة بشكل تدريجي.

كان قد شب حريق هائل في إحدى الصيدليات بشارع الميرغني في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل صيدلية بعمارة في شارع الميرغني، وتم الدفع بـ٦ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وجار تبريد مكان الحادث وحصر التلفيات والخسائر والوقوف علي سبب الحريق.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية بعمارة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.