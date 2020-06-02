"أهدر مليارات الدولارات".. "أردوغان" يسقط أمام "كورونا" بفضيحة مدوية

"نظام ديكتاتوري، حروب غبية، خراب تركيا".. هكذا أهدر النظام التركي مليارات الدولارات بسبب سياسة الرئيس الديكتاتوري التركي رجب طيب أردوغان، وسياسته القذرة في حروبات بسوريا وليبيا، ما أدى لاستنزاف الخزينة العامة التركية خلال السنوات الأخيرة.





"سياسة الديكتاتور أردوغان" تعد السبب في المعاناة المالية لتركيا، ونقص الأموال في الخزانة العامة التركية التى أهدرت في حروب سوريا وليبيا، وفقا لما نشره موقع أحوال تركية.