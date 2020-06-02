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شالكه يحسم مصير توديبو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي شالكه الألماني بأنه لن يُفعل بندء الشراء في عقد لاعبه الفرنسي توديبو المُعار من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.



وانضم اللاعب الأسمر على سبيل الإعارة هذا الموسم لصفوف الفريق الألماني الذي دفع 1.5 مليون يورو، محتفظاً في عقد اللاعب بحقه في شرائه نهائياً مقابل دفع 25 مليون أخرى، بالإضافة لخمسة ملايين كمتغيرات.



إلا أن انقضاء فترة تفعيل هذا البند بنهاية مايو (أيار) المنقضي قد انتهت، وعليه فبات واضحاً للنادي الكاتالوني عدم رغبة شالكه في تفعيله، ومن ثم الحصول على خدمات صاحب الـ20 عاماً بصفة نهائية.



وبهذا، سيعود توديبو لصفوف البرسا في الموسم المقبل، رغم أن إدارة النادي تفكر في الاستثمار فيه وانتظار عرض آخر له هذا الصيف.



وانضم اللاعب الشاب لصفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي للموسم الماضي (2018-19) قادماً من تولوز الفرنسي، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، إذ شارك في 5 مباريات فقط منذ تلك الفترة.

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شالكه توديبو برشلونة

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