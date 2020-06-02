شالكه يحسم مصير توديبو

أعلن نادي شالكه الألماني بأنه لن يُفعل بندء الشراء في عقد لاعبه الفرنسي توديبو المُعار من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة.









وانضم اللاعب الأسمر على سبيل الإعارة هذا الموسم لصفوف الفريق الألماني الذي دفع 1.5 مليون يورو، محتفظاً في عقد اللاعب بحقه في شرائه نهائياً مقابل دفع 25 مليون أخرى، بالإضافة لخمسة ملايين كمتغيرات.









إلا أن انقضاء فترة تفعيل هذا البند بنهاية مايو (أيار) المنقضي قد انتهت، وعليه فبات واضحاً للنادي الكاتالوني عدم رغبة شالكه في تفعيله، ومن ثم الحصول على خدمات صاحب الـ20 عاماً بصفة نهائية.







وبهذا، سيعود توديبو لصفوف البرسا في الموسم المقبل، رغم أن إدارة النادي تفكر في الاستثمار فيه وانتظار عرض آخر له هذا الصيف.