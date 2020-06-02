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عاجل.. الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:22 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
مي مرسي
توفت اليوم زوجة عم الفنانة كارمن سليمان وشاركت "سليمان" منشور من خلال خاصية "الستوري" معلنة خبر الوفاة وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سليمان" قائلة "إن لله وان آلية راجعون البقاء لله في مرات عمي الحاجة وفاء ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

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