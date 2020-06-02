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تفاصيل عودة 7 رحلات استثنائية من بيروت إلى القاهرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت وزارة الطيران المدني، عن بدأ سير 7 رحلات طيران استثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال 72 ساعة المقبلة، وذلك لعودة 1400 مصري من هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف باسم عبد الكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، في تصريحات صحفية، عن تسيير 3 رحلات جوية، غدا، إلى بيروت، ورحلتين يوم الخميس، ورحلتين الجمعة المقبلة، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 1400 مصري.

وأكد أن أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، يجرون اختبارات فيروس "كورونا" على كل الركاب القادمين من الخارج داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وشركتين طيران خاصة قادمين من الدمام وجده والرياض والكويت لعودة العالقين بالسعودية والكويت وعلى متنهم حوالي 988 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في مطار القاهرة، إن رحلة مصر للطيران وصلت وعلى متنها 297 قادمة من الرياض، كما وصلت رحلة شركة اير التابعة لوزارة الطيران قادمة من الدمام وعلى متنها حوالي 165 مصريا كانوا عالقين هناك، كما وصلت رحلة طيران كايرو تابعة لإحدى دول وعلى متنها 160 مصريا أيضا

ووصلت رحلتين تابعتين لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة وعلى متن كلا منهما 183 وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

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وزارة الطيران كورونا عودة العالقين رحلات استثنائية بيروت الفجر

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