تفاصيل عودة 7 رحلات استثنائية من بيروت إلى القاهرة

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن بدأ سير 7 رحلات طيران استثنائية قادمة من العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال 72 ساعة المقبلة، وذلك لعودة 1400 مصري من هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكشف باسم عبد الكريم، المتحدث الرسمي لوزارة الطيران، في تصريحات صحفية، عن تسيير 3 رحلات جوية، غدا، إلى بيروت، ورحلتين يوم الخميس، ورحلتين الجمعة المقبلة، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي وعليها 1400 مصري.





وأكد أن أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، يجرون اختبارات فيروس "كورونا" على كل الركاب القادمين من الخارج داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



