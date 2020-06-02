بعد وفاته.. تعرف على موعد تشييع جنازة علي عبد الرحيم

Advertisements

توفى منذ ساعات قليلة الفنان علي عبد الرحيم، ومن المقرر تشييع جنازته بعد العشاء ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.



وكان الفنان أحمد وفيق قد أعلن عن وفاة الفنان علي عبد الرحيم، وكتب نعايا "البقاء والدوم لله.. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم.. الله يرحمك يا طيب".



وشارك الفنان الراحل علي عبد الرحيم في عدد كبير من الأعمال وكانت أبرزها فيلم "شمس الزناتي"،والذي قام فيه بدور سامبو