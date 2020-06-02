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محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:46 م
الجولة
الجولة
تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مستشفى الحميات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير التى تتخذها المحافظة لمواجهه فيروس كورونا.

وقالت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، إن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولمتابعة كفاءة العمل بالمستشفى وحصر احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص فى المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمات الجيدة للمصابين، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير المستمرة.

وقد استمع اللواء محمد الشريف لشرح الدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات، حول الإجراءات التى يتم اتباعها لاستقبال مرضى الإصابة أو المشتبه فى إصابتهم، حيث يتم قياس درجة الحرارة على باب الاستقبال، ثم يتم التوجه إلى العيادات للكشف، وفى حالة الاشتباه يتم إجراء التحليلات والأشعات اللازمة، التى تستغرق من 10 إلى 12 ساعة وفى حالة تأكد الإصابة يتم العزل وتحويل المريض إلى أحد مستشفيات العزل بالإسكندرية، وفى مقدمتهم مستشفى العجمى النموذجى، وأكدت أن المستشفى متوفر به كافة المستلزمات الطبية، وتقدمت بالشكر إلى المحافظ والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمشرف على ملف أزمة كورونا، والتى تقدم الدعم بشكل مستمر للأطقم الطبية بالمستشفى.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المبنى المخصص للعزل، وتقدم بالتحية إلى الأطقم الطبية بمبنى العزل، وأشاد بالإجراءات المتبعة داخل مستشفى الحميات، قائلا: "لا داعى للقلق كل مريض يتم حجزه فى غرفة منفردا لحين ظهور نتائج التحاليل"، وشدد محافظ الإسكندرية على توفير كافة المستلزمات الطبية التى تحتاج إليها المستشفى من خلال مبادرة "دعمك حياة" بمساهمة رجال الأعمال، ووجه حديثة إلى الأطقم الطبية قائلا: "أتقدم إليكم بالشكر والتحية نيابة عن شعب الإسكندرية بالكامل، فأنتم الجيش الأبيض الذى يقدم بطولات مثل الجندى المقاتل على الجبهة لحماية الوطن ومصر كلها فخورة بكم"، وأضاف: "كلنا تحت أمركم المحافظة والأجهزة التنفيذية بالكامل مستعدين لتوفير كافة احتياجاتكم".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)
محافظ الإسكندرية يشيد بالإجراءات المتبعة بمستشفى الحميات (صور)

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