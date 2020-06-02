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وزير الطيران: من الوارد تخفيض أسعار التذاكر الفترة المقبلة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إن خسائر شركات الطيران الخاصة بالملايين ومصر للطيران بالمليارات ولكنها استطاعت العمل في رحلات البضائع في محاولة لتقليل الخسائر ولكنه لا يلغي الآثار السلبية الكبيرة.

وأضاف "منار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن اجتماع الغد مع رئيس الوزراء ولجنة الأزمات سيتحدد على ضوئه موعد فتح الطيران وأتوقع عودة النشاط بعد أسابيع ونحن جاهزون لاستئناف حركة الطيران.

وأشار إلى إن رئيس الوزراء تابع الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة في زيارة الفترة الماضية وتم تطوير المطارات وعمل نظافة شاملة وستكون هناك زيارة قريبا للتأكد من كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال السائحين.

ونوه إلى أن الإجراءات واضحة وتتركز على التباعد الاجتماعي في الصالات وسيكون الطعام في عبوات مغلفة ولكن لن يتم تفريغ كراسي في الطائرة مع ارتداء الكمامات والقفازات.

وحول تخصيص مستشفى لعزل المصابين بوزارة الطيران أكد أنه قام بجولة وسيتم زيادة القدرة الاستيعابية، موجها الشكر لوزارة الصحة وأن الإصابات في الوزارة ليست كثيرة.

وأوضح، أنه من الوارد تخفيض أسعار التذاكر الفترة المقبلة ووضع حوافز للشركات الخاصة.

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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وزير الطيران محمد منارر كورونا بوابة الفجر الفجر الطيران الصحة العالمية 100

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