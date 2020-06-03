بعد تطبيق الغرامة.. تعرف على الفرق بين أنواع الكمامات

جاء قرار مجلس الوزراء ملزما للجميع بارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وعلى صحة الآخرين، والعمل على تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتوقيع غرامة 4000 جنيه على من لا يلتزم بارتداء الكمامات في 6 أماكن وهي: الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.





وترصد بوابة " الفجر " لمتابعيها أنواع الكمامات والفرق بينها ومدى فعالية كل نوع في السطور التالية:





أنواع الكمامات

ويوضح الدكتور عاصم العيسوي استشاري الأمراض الصدرية أن هناك 3 أنواع من الكمامات أحدهما الطبية ذات الألوان المختلفة مثل اللبني وألوان أخرى، وهي المتعارف عليها وتسمى الكمامة الجراحية، والنوع الثاني الكمامة القماشية، وهناك الكمامة السيليكون، وكل أنواع هذه الكمامات مفيدة وتتميز بأنها كلها تعمل على تنفيذ الهدف الرئيسي منها وهو تقليل تناثر الرذاذ أثناء الكلام والكحة والسعال من المريض بكوفيد 19، على الأسطح والمكان حوله خاصة الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات وفي البنوك والأسواق وكل هذه الأماكن وبالتالي تقل أعداد الإصابات بكوفيد 19 حيث لا تتم العدوى من الشخص الحامل لفيروس كورونا للآخرين.





وينصح "العيسوي"، بعدم نزع الكمامة بمجرد ارتداءها، والالتزام بعدم تحريكها ناحية الذقن تحت الفم لأن اليد غير مضمون ما الذي تتواجد عليها فمن الممكن أن تكون محملة بالفيروس، وبالتالي ممكن الإصابة بالعدوى بكوفيد 19 أثناء وضع اليد على الفم والأنف ولكي يتم خلعها فينصح جميع الأطباء بخلعها من الخلف من ناحية الأذن.





وعند استخدام الكمامة الجراحية العادية يجب التخلص منها على الفور بمجرد خلعها من خلال أن يكون مع الشخص أكياس يضع فيها الكمامة بعد خلعها وإحكام غلق الأكياس لعد إلحاق ضرر أو عدوى للآخرين ولا تضر الشخص نفسه.





درجة الحماية

ومن ناحية أخرى كشف المعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية عن أنواع الكمامات ودرجة حمايتها من كوفيد 19، موضحًا أنه يوجد كمامات الجهاز التنفسي التي من نوع N95 وFFP وهذه تقدم لمن يرتديها حماية على أعلى مستوى حيث أنها تخص في الأصل الأطقم الطبية.





كما أوضح المعهد أن النوع الثاني هو الماسكات الجراحية العادية التي لا يصلح استخدامها إلا لمرة واحدة ولكنها تعطي من يرتديها مستوى حماية أقل من كوفيد 19 من الماسكات التي تسمى N95 ويجب في جميع الأحوال الالتزام بالتدابير الوقائية الأخرى.





وأشار المعهد إلى النوع الثالث من الكمامات وهي القماشية، موضحًا أنها تقدم أقل مستويات الحماية عن الماسكات السابقة لمن يرتديها، لافتًا إلى أن هناك بعض الدراسات التي تفيد أن الكمامات القماشية تعطي من يرتديها حماية بنسبة 50 % عن الكمامات الجراحية العادية ولكن يعتبر استخدامها مهم وضروري في حالة عدم توافر الماسكات الجراحية، حيث أنها تفيد في تقليل نسبة العدوى من الأشخاص المصابين، وعلى وجه الخصوص الذين لم يتضح عليهم أي أعراض لكوفيد 19 إلى المخالطين لهم حيث تساهم في تقليل العدوى ويعد ارتدائها بالفعل مفيد أكثر من عدم وجود قناع نهائي.