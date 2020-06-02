تعرف على تفاصيل جولة الغندور في ٥ مستشفيات فرز بالدقهلية (صور)

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ترأست منال الغندور القائم بأعمال السكرتير العام، جولة للمرور على خمس مستشفيات، للوقوف على مدى كفاية الاطباء واطقم التمريض والأدوية والمستلزمات بها في الدقهلية.



وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن أنه تم اليوم االثلاثاء المرور على خمسة مستشفيات شملت مستشفى المنصورة التخصصي، ومستشفى سندوب للتامين الصحي، ومستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، ومستشفى المنصورة الدولي.



وأوضح المحافظ، أن المرور على المستشفيات، استهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة، وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة الازمة للمرضى.



وقال محافظ الدقهلية، إنه سبق وأن أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحت الاشراف المباشر من المحافظ ونائبه لمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الفرز وعددهم 28 مستشفى وعلى أن تنتهى الجنة من أعمالها خلال أسبوعين على الأكثر.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن أعمال اللجنة يستهدف العمل على حل أية مشكلات طارئة فورًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنية.



وجدير بالذكر بدأت مباشرة أعمالها اليوم باشراف منال الغندور السكرتير المساعد القائم باعمال السكرتير العام وتضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والاداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي، وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري، وكيل إدارة الشئون القانونية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.



جاء ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الاخير، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات، بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.



وعلى صعيد أخر تمكن فريق طبي بمستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة من إنقاذ المريض "ح ر" من قرية بسنديله ببلقاس يبلغ من العمر 38 عاما مصابا بطلق ناري بالقلب اثر مشاجرة عائليه، ادي الطلق الناري لحدوث جرح نافذ بالقلب، مما ادي الي حدوث نزيف حول القلب نتيجه لاصابة البطين الايسر، وتم استقبال المريض بالمستشفى يوم الجمعة الثانية بعد منتصف الليل.



وتم إنقاذ المريض بعمل جراحة قلب طارئة للمريض بطوارئ المنصورة تحت رعاية الدكتور سمير عطيه مدير مستشفى الطوارئ الجامعي والدكتور أسامة حمزة رئيس قسم جراحة القلب والصدر والدكتور نور الدين نعمان ود.هيثم عبد المعطي مدرس جراحه القلب.



وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد أحمد جبر مدرس مساعد جراحه القلب والأطباء المقيمين الدكتور محمد عماد والدكتور محمود نصير والدكتور محمد عادل.



ومن فريق التخدير الدكتور هناء عز مدرس مساعد التخدير والدكتور محمد اشرف والدكتور أحمد نور.



الجدير بالذكر أن المريض بصحه جيده ويتماثل للشفاء، وأكد الدكتور سمير عطية على استعداد الأطقم الطبية بمستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة لاستقبال جميع المرضى علي مدار الساعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا.

