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تراجع حاد بأسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:09 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب تراجع حاد في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الملحوظ للأسهم الأمريكية خلال التعاملات وسط مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد بسرعة مع رفع قيود الإغلاق.

وجاء أداء المعدن الأصفر في جلسة متقلبة، حيث سجل أعلى مستوى في أسبوع في وقت مبكر من التعاملات، وسط تزايد الاحتجاجات العنيفة في الولايات المتحدة، وبالتزامن مع قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالمياً.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش من أجل وقف الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت على خلفية مقتل مواطن من أصل إفريقي يدعى "جورج فلويد".

وجاءت خسائر الذهب رغم التوقعات التي تشير إلى انكماش تاريخي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني يقارب 53 بالمائة.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليو شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 16.30 دولار مسجلاً 1734 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1757 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 13.25 دولار إلى 1726.46 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.687.

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