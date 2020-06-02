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الوصل الإماراتي يستهدف ضم أزارو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
دخل نادي الوصل الإماراتي، في مفاوضات للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية نقلًا عن صحيفة "البلاد السعودية"، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، أصبح على رادار نادي الوصل الإماراتي، والذي أبدى اهتمامه بخدمات المهاجم".

وأفادت، بأن نادي الوصل قد يبدأ المفاوضات مع وكيل أعمال أزارو، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول العقد الذي قد يجمع بينهما في حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزارو مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل، حيث تعمل إدارة نادي القرن الإفريقي، على تمديد عقده.
 

وفي سياق آخر، قامت لجنة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية.

 وجاء نص المذكرة كالتالي:
 
النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

وعليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.

وأن النادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وأخيرًا فإن النادي لن يتوانى أو يتهاون في الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.. ويحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسؤولة.

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