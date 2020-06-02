ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

حرص وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، على التعليق على قرارات مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء.

ونشر وائل جمعة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"ويبقى إسمك يا أهلي عالي فوق السحاب".

وجاءت تغريدة قائد الأهلي السابق عقب قرارات مجلس إدارة الأهلي الخمسة التي أعلنت اليوم الثلاثاء، وكان على رأسها رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرئاسة الشرفية للأهلي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة للموافقة على رد التبرعات التي قدمها آل الشيخ للنادي.

ويعد وائل جمعة من أبرز النجوم في تاريخ القلعة الحمراء، وكان أحد لاعبي الجيل التاريخي رفقة مانويل جوزيه وبركات وتريكة وعماد متعب.