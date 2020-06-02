بدلا من المكملات الغذائية.. تعرف على مصدر الفيتامينات في الأطعمة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي تغذية وسلامة غذاء، إنه يمكن الحصول على الفيتامينات من الأغذية الصحية وليس من المكملات الغذائية فقط.





وأشارت "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن الجسم لا يصنع فيتامين سي والزنك ولهذا يجب أن يحصل عليهم من مصادر خارجية، موضحة أن الفلفل الألوان يعطي للجسم ما يحتاجه من فيتامين سي بنسبة تصل إلى 150%.





وأوضحت أن الفلفل الألوان به فيتامين سي أكثر من الجوافة والبرتقال، لافتة إلى أن ثمرة الكيوي تحتوي على 80% من احتياجات الجسم من فيتامين سي.











