Advertisements

بدلا من المكملات الغذائية.. تعرف على مصدر الفيتامينات في الأطعمة (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي تغذية وسلامة غذاء، إنه يمكن الحصول على الفيتامينات من الأغذية الصحية وليس من المكملات الغذائية فقط.

وأشارت "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن الجسم لا يصنع فيتامين سي والزنك ولهذا يجب أن يحصل عليهم من مصادر خارجية، موضحة أن الفلفل الألوان يعطي للجسم ما يحتاجه من فيتامين سي بنسبة تصل إلى 150%.

وأوضحت أن الفلفل الألوان به فيتامين سي أكثر من الجوافة والبرتقال، لافتة إلى أن ثمرة الكيوي تحتوي على 80% من احتياجات الجسم من فيتامين سي.



اقرأ أيضا.. خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر المكملات الغذائية الصحىة الصحة العالمية الأطعمة اخصائي التغذية

أخبار تهمك

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

منذ 39 دقيقة

خلال ساعات.. "اللجنة العلمية" تحسم علاج كورونا والصناعة "مصرية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل في صيدلية بمصر الجديدة (صور)

منذ ساعة و نصف

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فيتامين (سي) و(أ) .. نصائح "الصحة" لتقوية المناعة ضد كورونا (انفوجراف)

جمال شعبان: الغيور والمنفسن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

فوائد التمر على الإفطار في شهر رمضان (فيديو)

رئيس القومي للبحوث سابقًا يكشف مفاجأة عن وفيات كورونا (فيديو)

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن في رمضان (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

07:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين