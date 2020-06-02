Advertisements

مسنة متعافية من كورونا توجه رسالة للمرضى والأطقم الطبية (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
مسنة متعافية
مسنة متعافية
أمنية فوزي
وجهت الحاجة سهير، مسنة متعافية من فيروس كورونا تبلغ من العمر 74 عامًا، الشكر للأطقم الطبية، عند خروجها من المستشفى، قائلة لإحدى الطبيبات: "دعيتلك دعاء كتير جدًا لأنك ست محترمة، الله أكبر عليكي ربنا يكفيكي شر المرض إنتي وهما".

وتابعت الحاجة سهير، خلال مقطع فيديو نشرته فضائية "إكسترا نيوز": "ما يذل البني آدم إلا المرض، وربنا يكفيكم شره، أنا متشكرة جدًا وربنا يباركلكم".

ووجهت رسالة للمرضى، قائلة: "سلام عليكم، عقبالكم يارب، وهتخرجوا بالسلامة كلكم إن شاء الله".



اقرأ أيضا.. خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسنة متعافية كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية الاطقم الطبية

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خلال ساعات.. "اللجنة العلمية" تحسم علاج كورونا والصناعة "مصرية"

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق هائل في صيدلية بمصر الجديدة (صور)

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعة و 6 دقيقة

ويبقى اسمك عاليا فوق السحاب.. وائل جمعة معلقا على قرارات الأهلي النارية

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بينهم مسنة.. تعافي 7 مصابين من فيروس كورونا بعزل ملوي

مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا (فيديو)

توضيح عاجل من "حميات إمبابة" بشأن إصابات فيروس كورونا (فيديو)

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

مدير "حميات إمبابة": فيروس كورونا ليس مؤذيا بذاته (فيديو)

هل الطفح الجلدي من أعراض كورونا؟ هاني الناظر يجيب (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

07:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين