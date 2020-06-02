مسنة متعافية من كورونا توجه رسالة للمرضى والأطقم الطبية (فيديو)

وجهت الحاجة سهير، مسنة متعافية من فيروس كورونا تبلغ من العمر 74 عامًا، الشكر للأطقم الطبية، عند خروجها من المستشفى، قائلة لإحدى الطبيبات: "دعيتلك دعاء كتير جدًا لأنك ست محترمة، الله أكبر عليكي ربنا يكفيكي شر المرض إنتي وهما".





وتابعت الحاجة سهير، خلال مقطع فيديو نشرته فضائية "إكسترا نيوز": "ما يذل البني آدم إلا المرض، وربنا يكفيكم شره، أنا متشكرة جدًا وربنا يباركلكم".





ووجهت رسالة للمرضى، قائلة: "سلام عليكم، عقبالكم يارب، وهتخرجوا بالسلامة كلكم إن شاء الله".











