Advertisements

إسرائيل تسجل 5 وفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 5 وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في قفزة كبيرة لمؤشر ضحايا الجائحة على أساس يومي.

ويذكر أن رصدت الصحة الإسرائيلية، السبت، قفزة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تبحث الحكومة إجراءات جديدة لردع تفشي الوباء.
 

واكتشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، 121 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع 115 إصابة أمس و79 إصابة الخميس.
 

ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل 17008، بينها 14776 حالة شفاء و284 حالة وفاة، فيما لا يزال 39 مريضا في حالة خطرة، 35 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حصيلة الاصابات الصحة العالمية اسرائيل أجهزة التنفس 5 وفيات

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق هائل في صيدلية بمصر الجديدة (صور)

منذ ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

خلال ساعات.. "اللجنة العلمية" تحسم علاج كورونا والصناعة "مصرية"

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ 39 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

حاكم نيوجيرسي يعلن تباطؤ جائحة فيروس كورونا في الولاية

إسرائيل تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

إسرائيل تسجل وفاتين جديدتين و23 إصابة إضافية بفيروس كورونا

العراق.. "الصحة" تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

جنوب أفريقيا تعلن تخفيف قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو

الولايات المتحدة: تجاوز حصيلة وفيات كورونا الـ 99 ألف حالة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

07:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين