8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق صيدلية مصر الجديدة (صور)

أرسلت إدارة الحماية المدينية بالقاهرة، 8 سيارات إطفاء، وخزان مياه، وسلم هيدروليكي، وذلك للسيطرة على حريق شب في إحدى صيدليات سيف بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.





كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الصيدليات فى مصر الجديدة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات ولم يوجود اصابات حتي الأن.





وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 5109 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال، بجانب ضبط (2702) مركبة مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



