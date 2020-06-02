28 % تراجع في الطلب العالمي على الشحن الجوي خلال أبريل

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي مقيسا بكيلومترات طن الشحن، انخفض بنسبة 27.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.





هذا وأضاف الاتحاد أن الطاقة الاستيعابية العالمية، مقيسة بكيلومترات طن الشحن، تقلصت بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.





كما أشار الاتحاد ان معامل حمولة الشحن الجوي ارتفع 11.5 نقطة مئوية في أبريل نيسان.





من جهته أضاف الرئيس التنفيذي لإياتا أن البيروقراطية الحكومية، وخصوصا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تكبح مرونة حركة الشحن الجوي لتلبية متطلبات مواجهة الوباء والاقتصاد العالمي.