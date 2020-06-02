تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 3/6/2020، حيث يسود طقس معتدل نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





وأكدت الأرصاد الجوية إن حال الطقس في السواحل الشمالية تشهد برودة ليلا مع اضطراب في الملاحة البحرية، نظرا لنشاط الرياح على جنوب سيناء.





وعن حالة الطقس في شمال الصعيد فيكون مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة مع سقوط للأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.



