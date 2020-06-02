داعية إسلامي: الله لن يتركنا للفيروسات.. وكورونا سحابة صيف ستمر (فيديو)

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قائلًا: "هل إنت متخيل إن ربنا خلقنا وكرمنا وهيسيبنا ملطشة للجن والفيروسات والميكروبات؟".





وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء بدقة شديدة، متسائلا: "فما ظنكم برب العالمين"، مؤكدًا أن فيروس كورونا عبارة عن سحابة صيف وستمر.





وتابع أن القرآن الكريم علمنا السلامة والوقاية وكل شييء، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا ستمر، معلقًا: "كورونا محنة وسحابة صيف ومش باقية، هيعدي ويمشي وهيكون من الماضي"، مشددًا على ضرورة حسن الظن بالله مع اتخاذ الأمور والتدابير الوقائية.











