Advertisements
أحمد موسى: مصر تتجه إلى الانفتاح والاحتياطي النقدي يكفي عامين (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:39 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر مقارنة بدول العالم جيد جدا والوضع يتجه نحو الانفتاح وعودة النشاطات، مشيرا إلى أنه تم ضخ نصف تريليون جنيه في الأسواق منها 400 مليار جنيه من البنك المركز كسيولة ضخت في الاسواق من الفائض من أجل مواجهة أي أزمات طارئة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن احتياطي النقدي يكفي مصر سنتين لو استمرت أزمة كورونا وهو ما يعني أن الموقف المالي ثابت.
وأشار موسى إلى أنه تم حماية المواطنين بعدة طرق بتوافر السلع وعدم وجود أزمات في الوقود أو السيولة، موضحا أن عودة الحياة والانفتاح سيكون بإجراءات احترازية كما يفعل العالم.
وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرا السياحة والطيران لمناقشة خطة استئناف حركو السياحة وهو أمر ضروري خاصة أن تأثير وقف الطيران رهيبة فعلى مستوى العالم خسائر وقف الطيران 300 مليار دولار وخسائر السياحة كبيرة في مصر والعالم مشيرا إلى أن عودة بعض القطاعات أمر ضروري.
اقرأ أيضا.. خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا