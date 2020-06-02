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أحمد موسى يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد الحياة لطبيعتها في مصر تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من المتوقع عودة الحياة بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر مقبلة على الانفتاح وعودة الحركة، مبينا أن حركة الطيران ستعود نهاية الشهر الحالى.

وأضاف الإعلامي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء عقدا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن الموقف الاقتصادي المصري جيد جدا مقارنة بدول العالم واستطعنا حماية الدولة من صدمة كورونا.

وأوضح أنه تم ضخ نصف تريليون جنيه في الأسواق منها 400 مليار جنيه من البنك المركزي من الفائض، متابعا: "لدينا احتياطي يكفي مصر لمدة عامين حتى لو استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد، ولازم نرجع السياحة".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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