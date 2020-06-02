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53 % انكماش متوقع فى الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا عن استمرار انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة رغم تحسن الأداء خلال الشهر الماضي، كما تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي.

وبحسب بيانات الفيدرالي الصادر اليوم الثلاثاء، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 52.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد انكماشه بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول مع ضغوط فيروس كورونا.

وذكر الفيدرالي في أتلانتا أن إنفاق الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سينخفض بنسبة 58.1 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الاستثمار المحلي الخاص، الذي يمثل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 62.6 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تراجعت توقعات مساهمة التغير في صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من 0.73 بالمائة إلى 0.43 بالمائة.

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كورونا انكماش الاقتصاد الامريكي الاحتياطي الفيدرالي

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