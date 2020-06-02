بعد تدهور حالتها الصحية.. ليلى علوي تطلب الدعاء لرجاء الجداوي

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شاركت الفنانة ليلى علوي صورة للفنانة رجاء الجداوي بعد نقلها للعناية المركزة بسبب تدهور الحالة الحية لها، وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وغردت "علوي" على "توتير" وهي تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي قائلة "اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك التّي لا تنام، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها يا مُفرج الكرب، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المُضطرين.. برجاء الدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في أول أيام عيد الفطر المبارك وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية.

