Advertisements

كريم بنزيما: اللعب بدون جماهير أمر مختلف.. وهذه رسالة زيدان للاعبين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:30 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
وكالات

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتصريحات جديدة للموقع الرسمي للفريق الملكي اليوم الثلاثاء.

 

وقال بنزيما، إن الابتعاد عن "لمس الكرة لمدة شهرين أمر صعب للغاية" خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بعودة التدريبات والاقتراب من خوض مباريات الليغا من جديد، وهو الهدف الأكبر بالنسبة للفريق.

 

وأوضح بنزيما في تصريحات للنادي الملكي: "تأقلمنا بشكل كبير للغاية، بالطبع مشاركة الجميع في التدريبات أفضل، لأن التدريبات بمفردك في البيت صعبة جداً، إذ التركيز أكثر على الجانب البدني، من الصعب البقاء لشهرين دون لمس الكرة".

 

إلا أن صاحب الـ32 عاماً ينظر للجانب الإيجابي في هذه الأوضاع، والتطور الحاصل خلال الأيام الأخيرة بالعودة للتدريبات الجماعية بالقائمة الكاملة للفريق.

 

وقال في هذا الصدد: "الوضع أفضل الآن، ونواصل العمل سوياً، اليوم خضنا مباراة مصغرة، والانطباعات كانت جيدة، نحن أقرب من أي وقت مضى للعودة لاستئناف الليغا".

 

ووضع المهاجم الدولي السابق تعويض فارق النقطتين مع المتصدر والغريم التقليدي برشلونة كأبرز أهداف "الميرينغي" في الوقت الحالي: "لدينا رغبة كبيرة في العودة للبطولات والفوز بالمباريات، الأهم في الوقت الحالي مباراتنا أمام إيبار، وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

 

وأضاف: "اللعب أمام مدرجات خاوية سيكون مختلفاً، لأننا اعتدنا دائماً على مساندة الجماهير، ولكني أتمنى دعمهم لنا أمام التليفزيون، ندرك أن علينا الفوز بالمباريات، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لنا وللنادي".

 

كما تحدث بنزيما في نهاية تصريحاته عن رسالة مواطنة ومدرب الفريق زين الدين زيدان للاعبين، وحثهم دائماً على الاستمتاع داخل الملعب، مع امتلاك الكرة بشكل أكبر بأقل مجهود بدني ممكن.

 

وسيعود الفريق "الملكي"، الذي يمتلك 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف "البلاوغرانا"، لمبارياته في الليغا يوم 13 يونيو (حزيران) المقبل باستقبال إيبار على ملعبه المؤقت (ألفريدو دي ستيفانو)، بسبب أعمال التوسعة في ملعب سانتياغو برنابيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة زيدان ريال مدريد بنزيما الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ 36 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خلال ساعات.. "اللجنة العلمية" تحسم علاج كورونا والصناعة "مصرية"

منذ ساعة و 14 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق هائل في صيدلية بمصر الجديدة (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

لوبيتيجي: لست مدرب الاستحواذ فقط

أخبار ريال مدريد - سولاري : زيدان المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11 مارس.. زيدان مدربًا وصفقات من العيار الثقيل

زيدان يوجه رسالة قوية إلى جماهير ريال مدريد

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة

زيدان يصدم يوفيتش بسبب بنزيما!

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

07:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين