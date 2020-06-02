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آلية جديدة بـ خط 105 لمساعدة حالات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:27 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة الفيروسية بوزارة التعليم العالي، إن بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى، مشددا على عدم تناول أدوية دون استشارة طبيب.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، مساء الثلاثاء، إلى أن الغذاء الصحي المتنوع كافي جدا للأصحاء، موضحا أن المرضى والمخالطين هم من يتناولون مكملات غذائية وفيتامينات وبكميات محددة وفقا لحالتهم.

كشف عضو اللجنة الفيروسية بوزارة التعليم العالي، أن رقم خط 105 الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا أضيف له إمكانية جديدة منذ أول أمس وهى توصيل المريض بطبيب من المستشفيات الجامعية لشرح حالته وتقديم المساعدة الطبية له.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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كورونا علاج الفيروس خط 105 بوابة الفجر بروتوكولات الصحة العالمية

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