آلية جديدة بـ خط 105 لمساعدة حالات كورونا (فيديو)

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة الفيروسية بوزارة التعليم العالي، إن بروتوكولات علاج مصابي فيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى، مشددا على عدم تناول أدوية دون استشارة طبيب.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، مساء الثلاثاء، إلى أن الغذاء الصحي المتنوع كافي جدا للأصحاء، موضحا أن المرضى والمخالطين هم من يتناولون مكملات غذائية وفيتامينات وبكميات محددة وفقا لحالتهم.





كشف عضو اللجنة الفيروسية بوزارة التعليم العالي، أن رقم خط 105 الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا أضيف له إمكانية جديدة منذ أول أمس وهى توصيل المريض بطبيب من المستشفيات الجامعية لشرح حالته وتقديم المساعدة الطبية له.



