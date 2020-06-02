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محمد فاضل: "كورونا دخل بيتي"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:54 م
محمد فاضل
محمد فاضل
مي مرسي
قام المخرج محمد فاضل بإعلان إصابة شقيقته ونجلها بفيروس كورونا المستجد،وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "فاضل" معلنا عن هذه إصابة أحد أفراد عائلته قائلا "للأسف.. كورونا وصل إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعا لن أقول أى شيء.. ولكننى - كمحب للوطن حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته".

وحصدت الأيام الماضية إصابة عدد كبير من الإعلاميين منة آية عبد الرحمن والإعلامية إلهام نمر.

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