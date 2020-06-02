كندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 92151 والوفيات إلى 7344

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 92151 حالة، فيما بلغت الوفيات 7344 حالة بعد تسجيل 39 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يمثل انخفاضا كبيرا لمعدل الوفيات اليومية بالعدوى.





حسب الإحصائية المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في البلاد بواقع 800 حالة، ليبلغ 92151 إجمالا، بعد أن كان هذا الرقم 91351 يوم أمس الاثنين.

أما الوفيات فكانت حصيلتها الاثنين 7305 حالة لتصل بعد ذلك إلى 7344، مسجلة زيادة بواقع 39 حالة.

وتشكل حصة مقاطعتي أونتاريو وكيبيك في إجمالي الإصابات بكورونا في كندا أكثر من 86%، والوفيات قرابة 94%.



