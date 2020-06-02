أستاذ أمراض صدر: كورونا ليس مفزعا ومثل باقي الفيروسات (فيديو)

قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن فيروس كورونا مثله مثل أي فيروس، معلقًا: "مش مفزع للدرجة دي".





وأوضح "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الفزع من فيروس كورونا يكون في سرعة انتشاره وليس أكثر، لافتًا إلى أن 85% من مصابي فيروس كورونا يتعافون بدون أي مشاكل.





وأشار إلى أنه يجب أن تكون المسافة بين الأفراد حوالي متر ونصف إلى مترين، كما يجب أن يكون هناك تباعد بين أفراد الأسرة الواحدة.











