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الأردن تمنح العمالة الوافدة الحاصلين على خروج بلا عودة مهلة نهائية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
دعت وزارة العمل الأردنية جميع العمال غير الاردنيين من العمالة الوافدة الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة ) خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمال غير الاردنيين التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية الى ضرورة زيارة موقع الوزارة mol.gov.jo لتدقيق اسمائهم ومن ثم التسجيل على منصة hemayeh.jo استعدادا لاجراءات مغادرتهم الاردن.

وبينت الوزارة أنه في حال عدم التسجيل على منصة حماية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء العمال وبالتنسيق مع الجهات الامنية ومطالبتهم باية اعفاءات او مزايا منحت لهم بالسابق خلال فترة تصويب وقوقنة الاوضاع .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي ان جميع المغادرين من العمالة غير الاردنية والتي قامت بتسجيل اسمائها على المنصة سيستفيدون من الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالاضافة الى امكانية سحب كافة مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي دون تغريمهم اية مبالغ مالية مستحقة عليهم.

وأكدت الوزارة انها منحت العمالة غير الاردنية والتي حصلت على مغادرة نهائية خروج بلا عودة لمغادرة البلاد خلال فترة تصويب وقوننة اوضاع العمالة غير الاردنية مهلة لاكثر من مرة، إلا أن البعض تجاوز ذلك وهذه الفرصة ستكون الاخيرة لهم لمغادرتهم الاردن .

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