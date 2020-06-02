بعد اتهامها بالنصب..المحكمة تقرر مصير دنيا بطمة

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حكمت محكمة الإستئناف بالمغرب في مراكش بالبرائة للمطربة دنيا بطمة في القضية الموجهة إليها، وهي المشاركة في النصب على الفنانين والقضية المعروفة باسم "حمزة مون بيبي".



ويعتبر هذا الحكم هو حكم نهائي على القصشية الخاصة بدنيا بطمة،وذالك بعد استئناف الحكم بها من قبل النيابة العامة والتي صدرت من المحكمة الإبتدائية.



ولم يشمل الحكم على القضية، التهمة التي تخص "حمزة مون بيبي" المتهمة بها دنيا بطمة وشقيقتها والتي تتخصص في فضائح المشاهير عبر "إنستجرام"،"سناب شات".



وقامت المحكمة بتأجيل القضية غلى 11 يوليو بسبب عدم حضور بطمة والتي عللت عدم حضورها بسبب سوء حالتها الصحية الناتيجة عن حملها والتي أثبتتها بشهادة صحية.



وكانت المطربة دنيا بطمة اتهمت هي وشقيقتها في قضية "حمزة مون بيبي" والخاصة بمشاركة صور غير لائقة لبعض الفنانين ومنهم الإعلامية مريم سعيد.

