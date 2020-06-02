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إبراهيم حسن ينفي التصالح مع رئيس المصري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، حقيقة التصالح مع سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي.

 

وأكد إبراهيم حسن، أنه لم يتواصل معه أي شخص من إدارة المصري، من أجل الصلح بين الطرفين.

 

وتابع مدرب المصري السابق في تصريحات صحفية اليوم، حصلت أنا وشقيقي حسام، على قرار من اتحاد الكرة، بالحصول على راتب شهر من الفريق البورسعيدي، ورفضنا المطالبة به نظرًا للعلاقة الجيدة التي تربطنا بجماهير الفريق".

 

وأكمل "لا نية للتصالح مع  سمير حلبية رئيس النادي المصري، والوضع الآن بأكمله في يد القضاء واتحاد الكرة".

 

وأوضح حسن :"رئيس المصري هو من تقدم بالشكوى ضدنا في المحاكم المدنية، وهذا مخالف لقوانين الاتحاد الدولي".

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