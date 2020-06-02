ثلاثة قرارات عاجلة من 'الأهرام' في مواجهة كورونا

أصدرت لجنة إدارة الأزمة بمؤسسة الأهرام، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، بيانها اليومي، منذ قليل، حول تطورات أوضاع فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسة.





وقالت اللجنة في بيانها، إنها اتخذت ثلاث قرارات مهمة، خلال اجتماع عقدته اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المؤسسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:





1- أي زميل تظهر عليه بعض أعراض الإصابة بفيروي كورونا، يتم على الفور عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كامل، وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة، وفي ضوء نتيجة هذا الإجراء، يتم التعامل مع الزميل علاجيًا من قِبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور.





2- في حالة ظهور نتيجة التحاليل والأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بفيروس كورونا، يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، وةلاستمرار في العزل والعلاج المنزلي.





3- في حالة إيجابية المسحة للزميل، يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة على الفور.





وكانت قد وقعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت الماضي، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).





وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إنها تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج، وذلك في إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت الهيئة عن توقيع اتفاق آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس، لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.





وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:





- عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف.

- مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

- محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم.

- محمد الهواري لمتابعة دار التحرير.

- شارل المصري لمتابعة الأهرام.

- سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.





وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:





- محمد حسن "الأهرام".

- طاهر قابيل "الأخبار".

- عبدالرازق توفيق "دار التحرير".

- أحمد باشا "روزاليوسف".

- عاطف عبدالغني "دار المعارف".

- أحمد أيوب "دار الهلال".