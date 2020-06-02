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"شباب الصحفيين" تتحدى جمال عيد: أمشي في الشارع لو خمسة عرفوك يبقي ليك الكلام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
شنت جبهة شباب الصحفيين، هجوم حادا على الناشط الوهمي الكذاب جمال عيدالذي أصبح أعمى البصر والبصيرة.. يسعى بكل قوة لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.مؤكدة الجبهة علي ان عيدعمال شغال على العالم الافتراضى وبيهاجم الدولة عمال على بطال عشان يرضي اللي مشغلينة، ولما بنسأل إنت ليه ما بتشفش كل الجهود اللي بتبذلها الدولة من بداية موضوع فيروس كورونا؟ ده أكيد لأن العمالة بقت بتسرى فى عروقك!! نراهنك أيها الكذاب الأشر إنك لو مشيت فى الشارع وخمسة عرفوك يبقى ليك الكلام، كل ده عشان حفنة دولارات.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "هو أنت ما بتشبعش طبعًا ما إنت عمال بتجري ورا إللى مشغلينك عايز تقولهم إنك لسه موجود عشان يرجعوك باين العملية نشفت خالص معاك.يا عم دوكو".

وأضاف طوالة: "بنكررها كمان الشعب المصري مش حيسيب أذناب الإخوان واليسار الضال تكرر الخراب اللي البلد عاشته بسببكم بنحذرك من المساس باستقرار مصر وأمنها".

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