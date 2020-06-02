كيف تحمي أطفالك من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

قال الدكتور علاء المسلمي استشاري طب الأطفال، إن فيروس كورونا يأتي بأشكال وأعراض مختلفة منها الحرارة والكحة والإسهال ولذلك اتعامل مع أي حالة للأطفال بشك في الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الاحصائيات عن نسبة إصابة الأطفال بالفيروس غير دقيقة ولكن التحسن يكون ملحوظ بالنسبة للأطفال المشكوك فيها والنصيحة بمتابعة حالة الطفل وعمل التحاليل والاشعة اللازمة حال تطور الأعراض.





وتابع أن الوقاية للأطفال مفتاحها الطعام الصحي والخضار والفاكهة ولا يشترط حصولهم على مكملات غذائية موجها نصيحة بتعريض الطفل للشمس وقت الظهيرة من 12 ل4 لمدة 20 دقيقة للحصول على الجرعة المناسبة للحصول على فيتامين د وتقوية المناعة.











