بعد اقترابه من البقاء.. أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم





تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني نبأ سار بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق وقراره بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





إشاعة رحيل ميسي عن برشلونة





وكانت الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية رحيل ميسي عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الجميع يعلم أن ميسي يملك بند في عقده مع نادي برشلونة يعطيه الحق في الرحيل بنهاية الموسم الجاري مجانا لأي نادي خارج أوروبا.





ميسي يتراجع عن قرار الرحيل





ولكن كشفت الصحيفة أنه إذا كان يريد ميسي الرحيل عن صفوف برشلونة وتفعيل البند المتواجد في عقده كان عليه أن يبلغ إدارة النادي اليوم 1 يونيو وهذا لم يحدث وبالتالي سيستمر مع البارسا لمدة موسم إضافي على الأقل.





تجديد عقد ميسي





يذكر أن إدارة نادي برشلونة تحاول منذ فترة تجديد عقد ليونيل ميسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة لضمان استمراره مع الفريق لفترة أطول.





وبعد رحيل واعتزال أغلب نجوم برشلونة أصبح الاعتماد الكامل في الفريق حاليا على ليو ميسي وبالتالي لا يريد النادي رحيله نهائيا في هذه الفترة ويحاولون تلبية مطالبه.





أرقام ميسي مع برشلونة هذا الموسم





وكعادته حقق ميسي العديد من الأرقام القياسية مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم وساهم في تحقيق الفوز للفريق في أكثر من مباراة.





ويحتل ميسي حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ١٩ هدف وبفارق ٥ أهداف عن كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد وصاحب المركز الثاني.





وقد شارك ليونيل ميسي في ٣١ مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٤ هدف وصنع ١٦ هدف آخرين.



