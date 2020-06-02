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"شباب الصحفيين" إلى منى مينا: "احترمي سنك واتكلمي بالعقل.. الكذب مالوش رجلين"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسالة شديدة الغضب والاستياء إلى الدكتورة منى مينا قائلين: "يا دكتورة احترمي سنك إنتى ست كبيرة إتكلمى بالعقل ‏والمنطق علشان الناس تحترمك انتى إللى هاتجيبى الكلام ‏ لنفسك لو استمريتي تتعاملى بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك فى آخرتك".

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، ردا على مهاترات العجوزة الشمطاء, كفاية ‏ تحريض وتنظير فارغ أيتها الخاوية المستهترة تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية، أنه لن ينفعك احتراف الاصطياد فى الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان انتي بعتي المبادئ وماشية فى طريق المخربين والإرهابيين، كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء يا عملاء الشيطان.

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