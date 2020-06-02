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"شباب الصحفيين": شكرا أطباء مصر "كشفتم أكاذيب مني مينا.. ولقنتوها درسا قاسيا في الوطنية"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
وجهت جبهة شباب الصحفيين، الشكر والتقدير إلى أطباء مصر الشرفاء "جيش مصر الأبيض"بعد أن لقنوا د.مني مينا درساً قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد بعد أن وجهوا لها سؤالًا منطقيًا ومستحقا من تمثلين؟ ومن فوضك بالحديث عنا؟قائلين نحن اطباء مصر الذين اقسمنا على بذل الغالي والنفيس وأرواحنا فداء لمصرنا الغالية، مؤكدة أن حديث الأطباء لمينا ضربة موجعة وقوية كشفت بكل صدق عن حجمها الطبيعي لدي ملائكة الرحمة.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، إن رسائل اطباء مصر للإثارية مني مينا أنهم سيظلوا مرابطين ومستمرين في مواقعهم حتى يعرف القاصي والداني أن أمثالك من الهتيفة والحنجورين لا يمثلونا اكبر دليل انة حان الوقت ان تعلن مني اعتزالها الطب وتتفرغ لعمل المنزل.

وأضاف طوالة، في تصريحات صحفية، أن الرسالة الثانية من الأطباء لمنى قائلين: "لا توجد صورة واحدة لكل من ملئوا وسائل الإعلام العميلة صراخا ونباحا تجمعهم بنا في مواقعنا الأمامية لمواجهة الفيروس القاتل وحماية اخواننا حتى يتم شفائهم.فانتي وأمثالك لا تملكون الجرأة لزيارتنا في اماكنا بل تكتفون بضغط أزرار هواتفكم المحمولة والظهور بوسائل الإعلام أكثر من نجوم السينما والتلفزيون فعمالتك لجماعة الإخوان الإرهابية واضحة في كل تصريحاتك وتصرفاتك".

ووجهت الجبهة، رسالة للجميع لا تستمعوا سوى لأصوات الأطباء الشرفاء الذين لم يتخلوا عن مسؤوليتهم المهنية والاجتماعية بحكم مواقعهم كجيش حقيقي يدافع عن المصريين ولن يتخلوا عنهم ما دام قلوبهم تنبض وبصدورهم نفس يتردد.

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