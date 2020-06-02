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بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:35 م
التكييف
التكييف
أمنية فوزي
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا لم نمر بموجات شديدة الحرارة إلا مرة واحدة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات حتى الآن.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا بداية من فصل الصيف، كما ستزيد نسب الرطوبة التي ستؤدي إلى الشعور بالحرارة؛ بسبب تأثير منخفض السودان خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت أن كل التوصيات تؤكد أن التكييفات في هذه الفترات تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن التكييفات واستبدالها بالمراوح هذا العام، وتخفيف الملابس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول السوائل.

كانت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا
شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة. 
طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع تساقط امطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمي 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 40 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمي 27 درجة والصغرى 13 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

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