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أصالة تهتف ضد العنصرية: "بكل أشكالها بشعة"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
سيدة صادق


نشرت الفنانه أصاله صورة بهدف محاربه "العنصرية" والمشاركة في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت "أصالة "علي الصورة قائلة:"بكل أشكالها بشعة لا للعنصرية، وذلك محاوله منها محاربه العنصريه، والوقوف لجوار البشر ذري البشره السوداء"


يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter" وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء

يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.

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